В Омскую область придут сильные дожди и похолодание

Омичей ждет по-настоящему осенняя погода. Фото: Артем КИЛЬКИН

С сегодняшнего дня синоптики обещают значительное похолодание в Омской области. Его принесут сильные ветры и дожди, о которых предупреждали МЧС накануне. Вероятность сильного ветра с сдождем сохранится весь день сегодня, 16 сентября.

До конца недели синоптики Обь-Иртышкого УГМС обещают местами дождь и температуру не выше +16 градусов. Ветер будет довольно сильным, до 19 м/с, но к выходным стихнет.

Также к субботе обещают потепление. Омичам удастся погреться под солнцем в выходные. Осадков не будет, а воздух прогреется до +22. Потом температура снова пойдет на спад.