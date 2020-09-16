В Омскую область придут сильные дожди и похолодание

Омичей ждет по-настоящему осенняя погода.
Фото: Артем КИЛЬКИН
С сегодняшнего дня синоптики обещают значительное похолодание в Омской области. Его принесут сильные ветры и дожди, о которых предупреждали МЧС накануне. Вероятность сильного ветра с сдождем сохранится весь день сегодня, 16 сентября.
До конца недели синоптики Обь-Иртышкого УГМС обещают местами дождь и температуру не выше +16 градусов. Ветер будет довольно сильным, до 19 м/с, но к выходным стихнет.
Также к субботе обещают потепление. Омичам удастся погреться под солнцем в выходные. Осадков не будет, а воздух прогреется до +22. Потом температура снова пойдет на спад.