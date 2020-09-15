На трассе в Омской области взорвали гранату времен гражданской войны

Снаряд пролежал в поле почти 100 лет, но так и не взорвался. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Накануне, 14 сентября, дорожные рабочие нашли странный предмет, похожий на боевую гранату. Они проводили ремонт дороги около деревни Милоградовка Павлоградского района Омской области.

Сотрудники Росгвардии из группы разминирования "Штурм" осмотрели находку и заключили, что это действительно боевая граната "Миллс". Таки применяли еще в годы гражданской войны. Просто увезти снаряд не получилось, корпус был испорчен ржавчиной, а капсюль находился в боевом состоянии. Видимо, когда-то давно граната просто не сработала и пролежала в траве не одно десятилетие. Специалистами ведомства было принято решение взорвать гранату на месте.

В пресс-службе Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в правоохранительные органы. Их самостоятельный осмотр и перемещение может быть опасным для жизни.