«Очереди - это традиция»: Омичи пожаловались на очередь в детскую поликлинику

Каждое утро перед входом в поликлинику №6 образуется очередь. Фото: ВКонтакте

Накануне в одной из омских групп в соцсетях омичи поделились фотографиями длинной очереди, которая ежедневно скапливается у входа в детскую поликлинику №6. Родители с детьми вынуждены стоять на улице, ожидая, когда на входе измерят температуру и позволят войти.

- Сегодня к врачу туда ходили с дочкой к четырём часам и шли по талонам, такая же очередь была, если не больше, - сетуют на проблему омичи в комментариях.

- Мы здесь же вообще 7 сентября под дождем стояли. Там на одном входе меряют температуру, поэтому народ скапливается. А на втором входе принимают только больных детей якобы с температурой, но мы стояли за справкой в школу, так как выздоровели, - рассказывает о пропускной системе в больнице другая женщина.

В пресс-службе министерства здравоохранения заявили, что термометрия на входе помогает отделить больных детей от здоровых. а очереди возникают постоянно, поэтому родителей просят отнестись с пониманием.

- В поликлинике осуществляется входная термометрия, чтобы не пропустить пациентов и их родителей с повышенной температурой через основной вход. Процедура занимает несколько секунд. Очереди в понедельник утром возникают традиционно: родители приводят детей на прием, берут талоны к узким специалистам и т.д. Просим с пониманием относиться к данной ситуации и, планируя посетить поликлинику, внимательно изучить расписание педиатрических участков на сайте, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе минздрава.