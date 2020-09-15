В Омской области выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки зафиксировали 44 случая заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области минздрав продолжает вести статистику по заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировали 44 случая новых заражений, а в целом регион перешагнул отметку в 10 000 заболевших. Теперь в регионе с начала пандемии насчитывается 10 006 заболевших.

За сутки зафиксировали 70 случаев выздоравления омичей. Всего с начала пандемии справились с коронавирусом 8 246 человек.

В оперштабе также сообщили о 4 летальных случаях. Общее число скончавшихся от новой болезни в Омской области теперь равно 252.

Новые случаи COVID-19 сегодня фиксировали в 6 районах области: Омск – 35 новых случаев заболевания, Черлакский район – 3, Омский, Большереченский районы – по 2, по одному новому пациенту в Шербакульском и Исилькульском районах.