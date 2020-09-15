Успейте сделать вакцинацию от пневмонии!

Напомним, что в рекордном по охвату вакцинаций 2019 году было привито 50,5 % населения (73,9 млн. человек, из них 18 млн. детей).

Имеется несколько причин для небывалого охвата вакцинацией от гриппа в ближайшие два месяца.

Во-первыхВо-первых, социркуляция гриппа и коронавируса Covid-19. Сочетание двух опасных инфекций может утяжелять течение заболевания и увеличивать смертность.

Во-вторых,Во-вторых, ожидаются штаммы вируса гриппа, которые отсутствовали в предыдущие годы. Поэтому состав гриппозной вакцины в 2020 году полностью сменился.

В-третьих,В-третьих, прогнозируется сочетание вирусных, бактериальных и грибковых поражений органов дыхания, уже обусловивших небывалый рост в Омской области числа внебольничных пневмоний, в том числе с летальным исходом, в летние месяцы.

Новая коронавирусная инфекция практически всегда осложняется пневмониями. Нередко это вторичные бактериальные пневмонии, связанные с пневмококком. Последний фактор делает особенно актуальным этой осенью вакцинацию от пневмококковой инфекции. С учетом вышеназванных угроз от комбинации двух вирусов целесообразно делать одновременно обе прививки – и от гриппа, и от пневмонии

В медицинском центре «Биомедсервис» по адресу Декабристов 45 для вакцинации от пневмонии предлагается вакцина Превенар-13.В медицинском центре «Биомедсервис» по адресу Декабристов 45 для вакцинации от пневмонии предлагается вакцина Превенар-13.

Следует подчеркнуть, что здесь созданы самые комфортные условия для вакцинации, обеспечивающие минимальный контакт между посетителями, что особенно важно для пожилых людей.

Вакцинация по желанию пациентов осуществляется отдельно или от пневмонии, или от гриппа, но специалистами рекомендуется одномоментная вакцинация обеими вакцинами.

Для вакцинации от гриппа в медицинском центре «Биомедсервис» применяется вакцина Совигрипп и Гриппол-Плюс. Другие вакцины от гриппа (Ультрикс Квадри, Флю-М и Ваксигрип) ожидаются в конце сентбяря - в октябре.

Вакцины от гриппа при наличии рецепта и условий соблюдения транспортного терморежма также доступны в аптеке «Биомедсервис» ул. Декабристов, 45.

Запись на вакцинацию в МЦ «Биомедсервис» г. Омск, ул. Декабристов, д.45:

8 (3812)352-600, 8-913-660-26-56,

www..biomedservice-clinic.ru

Имеются противопоказания и необходима консультация врача.