В сквере Молодоженов без предупреждения снесли площадку для выгула собак

Рабочие разобрали популярную площадку для выгула собак в сквере Молодоженов. Фото: ВКонтакте

К реконструкции сквера Молодоженов в Омске у горожан появляется все больше вопросов. Еще летом местные жители жаловались на то, что подрядчик практически остановил работы и не успел сдать объект вовремя. Тогда множество заявленных работ так и не было выполнено.

А сегодня утром одна из местных жительниц обнаружила, что площадку для выгула собак, которая пользовалась популярностью у владельцев четвероногих питомцев, сносят.

- В сквере Молодоженов демонтировали площадку для выгула собак. И это на фоне жалоб на безконтрольный выгул. Рабочие заверили, что площадку перенесут на новое место и, возможно, сделают платной, - рассказала омичка о беседе с рабочими.

В комментариях горожане удивились такому решению властей. Многие отмечают, что никаких восстановительных работ в сквере не ведется уже несколько месяцев.

- Она в углу там никому вообще не мешала, её даже видно не было, - замечают местные жители, которые тоже недоумевают, зачем нужно было переносить объект.