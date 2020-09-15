В Омске расширили улицу Степанца

Добавление полосы на Степанца позволит избежать пробок Фото: Влад КОМЯКОВ

Пока не наступили холода и осадки в Омске активно ведутся дорожные работы. На улице Степанца в районе перекрестка с улицей Перелета добавили дополнительную полосу, сообщают в пресс-службе департамента транспорта. В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут разгрузить транспортный поток.

- На участке улицы Степанца по направлению от дублера ул. Перелёта до ул. Перелёта в одной полосе двигались автомобили, поворачивающие налево, направо и едущие прямо. Поскольку автомобили, поворачивающие налево, уступали встречным, в часы пик возникали проблемы из-за недостаточной пропускной способности. Теперь транспортные потоки разделены, и заторы на данном участке уйдут в прошлое», — уточнил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта.

Расширение участка дороги провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".