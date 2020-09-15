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Общество

Завтра еще 13 домов останутся без воды на весь день

Водоканал будет проводить ремонтные работы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Отключение водоснабжения продлится 10 часов.

Отключение водоснабжения продлится 10 часов.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Сегодня более 60 домов отключили от водоснабжения, чтобы провести ремонтные работы на трубопроводе. Об этом сообщали в Росводоканале. Также омичей предупреждают, что из-за замены задвижек завтра, 16 сентября, целый день с 9 до 19 часов воды не будет в нескольких административных и жилых зданиях по адресам:

- ЦТП-711 - МП «Тепловая компания»;

- ул. Кирова, дом № 47б;

- ул. Краснопресненская, дома № 4а, 6а.

- ул. Кирова, дом № 7а (школа №43);

- ул. 4-я Транспортная, дом № 34а (детский сад №259).

- ул. 4-я Транспортная, дома № 32, 34;

- ул. Кирова, дома № 3, 5, 5а, 7, 9;

- ул. Краснопресненская, дома № 4, 5, 6;

- ул. 5-я Рабочая, дома № 83, 85, 85а.

Машина с питьевой водой будет установлена по адресу:

— ул. Кирова, дом 7 с 09.00 до 19.00 часов.