Десантник, оставшийся без ног при обрушении казармы в Омске, покорил Эльбрус

Подъем на вершину занял 15 часов. Фото: Instagram Рустама Набиева

Рустам Набив, бывший десантник, который лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске совершил удивительное восхождение на самую высокую гору в России. Набиев стал первым человеком без ног, которому удалось покорить Эльбрус.

Уфимца сопровождали двое альпинистов, но весь путь он проделал сам. Путь был тяжелым, но Рустам выдержал восхождение.

- Двигались так: Виктор отходил от меня на длину веревки и ждал, пока я догоню, замыкал цепочку Иоанн. Потом Виктор снова отходил. Он шел свои 10 метров 20-30 секунд. В это время я валился и от усталости успевал заснуть, представляете? - вспоминает о трудностях восхождения в своем Instagram Набиев.

В социальной сети мужчина подробно описал весь процесс восхождения. Весть путь занял 15 часов, а преодолеть по негу и льду пришлось 13 километров. Его мужество и упорство достойны только уважения. Также в соцсети он опубликовал видео, на котором запечатлел момент восхождения на самый пик Эльбруса.