Омичка отсудила у детского сада 130 тысяч за травму сына

После лечения малыш боится врачей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На то, чтобы получить компенсацию у родителей ушел целый год. Инцидент с трехлетним малышом произошел еще в июле прошлого года. Тогда в детском саду ему прищемило пальцы на руке дверью. Мать мальчика рассказала, что он испытывал сильнейшие боли, а после лечения боится врачей.

Детский сад "Речной", где и произошло ЧП, перечислил семье мальчика 21 тысячу рублей, но родители все равно обратились в суд. Там размер морального вреда оценили в 130 тысяч рублей. А также уточнили, что если у детского сада нет финансовых возможностей выплатить компенсацию, то это будет обязана сделать районная администрация.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, представители администрации остались недовольны решением суда, поэтому обжаловали его. Но новый суд оставил решение без изменений. В итоге, у семьи ушло чуть больше года на то, чтобы получить компенсацию морального вреда.