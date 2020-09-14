Завтра в Омске 60 домов на весь день останутся без воды

Без водоснабжения омичам придется провести 10 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра, 15 сентября, будут проводиться ремонтные работы на водопроводе на улице 10 лет Октября. они займут целый день, с 10:00 до 20:00, как сообщают в пресс-службе Росводоканала. Без воды придется обходиться жителям домов по адресам:

— ул. 10 лет Октября в домах № 178, 180а, 180г, 195б, 180/5, 180б, 197, 197/1, 199, 180/1, 199/2, 199/3, 180, 180а/1, 201/1, 201, 203, 203 корп. а, 203г корп. 1, 203г, 182, корп. 3, 203б, 203а, 203в, 203корп. 10, 203в корп. 7, 203в корп. 6, 203 корп. А, 203в корп. 11, 186а, 182/1, 205, 207а корп. 5, 207а корп. 3, 209корп. 2, 209корп. 5, 209, 208в, 208, 205/1, 203б/4, 203б/3;

— ул. Лескова в домах № 2, 2а, 4, 6, 6а, 1а, 3, 3/1а, 4/2, 1а/2, 1а/3, 4/3;

— ул. 20 лет РККА в домх № 304а, 6/3, 6/2;

— ул. 2-я Учхозная в домах № 4корп. 2, 4корп. 1, 4корп. 3.

Будет организовано снабжение омичей питьевой водой. Машиы с ней будут дежурить в двух точках:

— ул. 10 лет Октября, д. 178 с 10.00 до 14.00 часов;

— ул. 2-я Учхозная, д. 4корп. 2 с 14.00 до окончания работ