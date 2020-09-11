В Омской области от коронавируса скончалось 4 человека

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В Омской области продолжают вести статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки в министерстве здравоохранения зарегистрировали 51 случай инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе заболело 9 830 человек.

Также сообщают и о 70 выздоровевших. Теперь всего в области 7 960 вылечившихся.

К сожалению, печальный список умерших сегодня пополнили еще 4 фамилии. Общее количество скончавшихся от новой болезни в Омской области равно 239.

Под постоянным наблюдением медиков сейчас находятся 794 омича, полностью сняты с медицинского учета уже 53 760 человек.