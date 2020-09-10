«Не раньше, чем в домах»: в Омских трамваях не могут включить печку

Омичи жалуются, что по утрам в трамваях очень холодно. Фото: Веселовская Анна

В соцсетях омичка опубликовала пост с жалобой на холод в вагонах трамваев. Женщина каждое утро добирается эти транспортом на работу и заметила, что внутри еще холоднее, чем снаружи. Тем более в последнее время, когда по ночам синоптики обещали заморозки.

- Я спросила у кондуктора - нельзя ли включить отопление? Мне ответили - что запрещает начальство. Сказали, что только при включении отопления в городе, - рассказала омичка в посте. Женщина удивилась и посочувствовала кондукторам, которые должны постоянно находиться в неотапливаемом салоне.

В комментариях нашлись люди, которые знакомы с работой кондукторов в трамвайном депо.

- Знакомая работает кондуктором в трамвайном депо, что написали правда, им не разрешают включать отопление пока не включат тепло во всех домах. В вагоне с утра холоднее чем на улице. Она простыла немного, - рассказал омич о странной ситуации с теплом в трамваях.

В пресс-службе администрации подтвердили, что тепло в трамваях действительно появится не раньше, чем в домах омичей.

- В трамваях установка предохранителей на отопление производится по приказу о начале отопительного сезона. Отметим, для удобства пассажиров и снижения вероятности возникновения простудных заболеваний при понижении температуры, в департаменте транспорта принято решение о необходимости прогрева трамвайных салонов перед выпуском в утренние часы, прокомментировали в ведомстве.