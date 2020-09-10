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Омичка в такси пыталась забрать коврик на сдачу

Женщине не понравилось, как водитель отдал ей деньги
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пассажирка решила, что коврик вместо денег ей тоже подойдет.

Пассажирка решила, что коврик вместо денег ей тоже подойдет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В соцсетях появилось видео от водителя такси. Он взял заказ и довез женщину до дома, но конфликт вспыхнул из-за 14 рублей сдачи. Женщина утверждала, что таксист просто кинул ей мелочь на пол и предложил собрать. Водитель же опровергает версию пассажирки и уверят, что деньги не кидал, омичка сама обронила их.

Женщина попыталась забрать из машины коврик в качестве сдачи, но водитель не позволил этого сделать. Тогда она достала телефон и объявила, что тоже будет снимать молодого человека. Она также пригрозила, что выложит видео в сеть. Таксист не испугался, даже предложил ей популярную омскую группу, где он сам опубликовал запись. Видео от оскорбленной пассажирки пока не было опубликовано.