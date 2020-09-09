Мужчине выстрелили в грудь, когда он снимал видео, об уборке улиц в Омске

В Омске будут судить агрессивного дорожника, напавшего на прохожего. Фото: Влад КОМЯКОВ

Инцидент случился прошлой зимой. Омич заметил, что на улице Бородина неправильно, по его мнению, чистят снег. Мужчина стал снимать нерадивых рабочих на видео и давать им ценные советы.

Мастер бригады пришел в ярость. Достал травматический пистолет и выстрелил чересчур наблюдательному прохожему в упор прямо в грудь.

Уголовное дело в отношении агрессивного сотрудника муниципального «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» передано в суд.

– Прокуратура Советского округа г. Омска поддерживает государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего мастера МП г. Омска УДХиБ САО г. Омска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.