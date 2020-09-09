«Он бы у нас умер»: омские врачи опровергли возможность отравления Навального «новичком»

Сейчас Алексей Навальный вышел из комы и реагирует на происходящее вокруг. Фото: Instagram Алексея Навального

После того, как немецкие врачи опубликовали диагноз Алексея Навального, омские медики удивились такому диагнозу. Они уверены, что отравление можно исключить из списка возможных причин тяжелого состояния политики.

- При отравлении фосфорорганическими соединениями нужно вводить не 2-5 мг, как мы вводили, а дозы, в сотни раз превышающими терапевтические. Более того, без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас она не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы было такое отравление, он бы у нас погиб в первые часы. Собственно, к 18-22 часам пациент бы уже умер, - заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.