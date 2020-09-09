Немецкие врачи не интересовались результатами обследования Навального в Омске

Омские медики были готовы поделиться результатами обследований Навального с зарубежными коллегами. Фото: Веселовская Анна

Омские врачи, несколько дней боровшиеся за жизнь Алексея Навального, рассказали, что не нашли следов отравления в анализах политика. Также они были готовы предоставить историю болезни и динамику анализов немецким коллегам из клиники Charite, где Навальный сейчас проходит лечение, добровольно, но никаких запросов в БСМП-1 не поступало.

– Это не фосфорорганическое соединение и вообще не отравление. Это заболевание – метаболический синдром. Динамика анализов была готова, мы готовы были предоставить информацию коллегам из немецкой клиники. Но информация не запрашивалась, поэтому мы ее не предоставляли, - рассказал главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.