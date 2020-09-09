Стало известно, когда в Омске прекратятся заморозки

Тепло в Омск вернется в выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В начале недели синоптики прогнозировали серьезное понижение температуры, но к среде уже должно было распогодиться. Сейчас омичам обещают довольно комфортную осеннюю температуру, +17, а вот ночью дела обстоят иначе. Уже несколько дней по наблюдениям синоптиков из Обь-Иртышского УГМС в ночные часы на почве в некоторых районах наблюдаются заморозки до -5 градусов. Они останутся в регионе еще несколько дней и окончательно потеплеет только в выходные, когда температура установится на отметке +20 градусов.

Также на ближайшие несколько дней в гидромецентре обещают туманы вечером и ночью. Осадков в ближайшие выходные и начале следующей недели не прогнозируют.