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Омич заплатит 200 тысяч за то, что брызнул перцовым баллончиком в полицейского

Он дебоширил у пункта полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дело направлено для рассмотрения в суд.

Дело направлено для рассмотрения в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование дела в отношении 50-летнего омича, которого обвиняли в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья. Конфликт между ним и полицейским произошел в августе этого года.

Вечером омич дебоширил в состоянии алкогольного опьянения прямо у входа в опорный пункт полиции на улице Бульварная. Полицейский вышел к мужчине с требованиями прекратить хулиганить, но омич только прыснул ему в лицо газовым перцовым баллончиком и попытался скрыться. Его быстро задержали.

Как уточняют в пресс-службе следственного комитета, обвиняемый признал вину и раскаялся. Максимальное наказание, которое ему грозит - крупный штраф в размере 200 тысяч рублей.