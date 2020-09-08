В Омске за несоблюдение масочного режима выписали 148 штрафов

За нарушение масочного режима в общественном транспорте оштрафовали 148 омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на значительные послабления в Омской области сохраняется масочный режим, который вели еще весной. Согласно ему, омичи должны носить маски в магазинах, общественном транспорте, на остановках и в торговых центрах. За соблюдением этого следят специальне межведомственные группы, которые проверяют предприятия и проводят рейды по общественным местам. Такие проверки проводились в регионе с апреля.

- В период с 15 апреля по 6 сентября межведомственными рабочими группами было проверено более 17 300 организаций, в результате чего составлено 435 протоколов. Также в общественном транспорте выявлено 148 фактов несоблюдения масочного режима, - отметили в департаменте общественной безопасности.

Граждан также предупреждают о том, что за несоблюдение масочного режима может грозить не только предупреждение, но и штраф от 1 до 30 тысяч рублей.