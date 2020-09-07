В Омске на 2 вечера перекроют крупный железнодорожный переезд

Переезд закроют на два вечера. Фото: Рамиль Галиев

Стало известно о грядущих ремонтных работах на железнодорожном переезде в Кировском округе на улице 22 Декабря. На переезде будут менять плиты заграждения пути и два вечера подряд попасть на Исилькульский тракт через него не получится.

Западно-Сибирская железная дорога сообщает, что перекрытие будет происходить 9 и 10 сентября с 21:00 до 7:00 каждый вечер. Работы будут начинаться ночью, чтобы последний общественный транспорт, чьи маршруты проходят через переезд, смогли уехать. Водителей личного транспорта просят скорректировать свой маршрут с учетом перекрытия движения.