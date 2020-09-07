Райффайзенбанк: каждый десятый предприниматель изменил бизнес-модель после карантина

Большинство компаний из сегмента и малого и микро бизнеса не стали менять бизнес-модель после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, показал опрос почти 1000 владельцев компаний, проведенный Райффайзенбанком. На изменения пошли только 14% респондентов, и большинство таких компаний работают в Москве.

Как меняется малый бизнес

Две трети предпринимателей не меняли бизнес-модели своих проектов в 2020 году, несмотря на изменение внешних условий. При этом 14% владельцев бизнеса заявили, что сместили фокус развития своих компаний на стабильность и уравновесили скорость роста клиентской базы и денежных потоков ради достижения целевых показателей прибыльности.

Чаще всего бизнес-модели меняли предприниматели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Новосибирске. Реже всего трансформировались проекты в Самаре и Уфе. Каждая пятая компания работает в сфере розничной, а еще 16% - оптовой торговли.

Предпринимателям пришлось менять и систему закупок — поставщики переходили на 100%-ю предоплату. 21% компаний перераспределили свои закупки между несколькими поставщиками, 18% смогли договориться текущими партнерами о снижении стоимости закупки.

Программы в поддержку малого бизнеса

Каждый пятый предприниматель смог воспользоваться программами поддержки для малого бизнеса — федеральными или региональными. 30% не смогли этого сделать по разным причинам — чаще всего компании не подходили по параметрам или работали в отрасли, не включенной в перечень пострадавших. Остальные просто не обращались за помощью.

Самыми популярными продуктами у малого и микро бизнеса стали кредиты на возобновление деятельности и кредитные каникулы или реструктуризация займов.

«Льготные кредиты и реструктуризация востребованы у предпринимателей на разных этапах жизни компании. Райффайзенбанк участвует и в федеральных, и в региональных программах поддержки малого бизнеса, — отметил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. — Мы предоставляем кредиты по льготной ставке малому бизнесу в рамках программы Правительства Москвы — она позволяет в том числе и снизить нагрузку по существующим займам. Также мы выдаем кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Это важно для предпринимателей, которые перезапускают проекты после карантина или хотят открыть новое дело в другой области. Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу все необходимые кредитные инструменты для оборотного и инвестиционного финансирования, овердрафт на покрытие кассовых разрывов, а также банковские гарантии».