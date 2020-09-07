В Омской области водитель легковушки чудом выжил после лобового столкновения с КамАЗом

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Страшная авария произошла сегодня, 7 сентября, на трассе Челябинск–Новосибирск в Калачинском районе.

68-летний водитель на ВАЗе решил обогнать двигавшуюся впереди машину, выехал на встречную полосу, где залетел под КамАЗ.

После лобового столкновения с грузовиком легковушка выглядит чудовищно. Выбраться самостоятельно из этой груды покореженного металла раненый водитель не смог. Его буквально вырезали из машины.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования деблокировали пострадавшего. От МЧС России была привлечена одна единица техники и три человека личного состава, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В региональном УМВД уточнили, что несмотря на чудовищные последствия аварии водитель легковушки и его пассажирка остались живы. Их, а также 34-летнего мужчину, сидевшего за рулем грузовика, с травмами увезли в больницу.