В Омске продлят маршрут №344

Маршрут продлят до поселка Магистральный. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Омичи часто жалуются на проблемы с общественным транспортом. В департаменте транспорта стараются прислушиваться к просьбам жителей города. Именно по их инициативе изменили схему движения одного из левобережных маршрутов.

С понедельника 7 сентября маршрут №344, который раньше ходил от остановки Новостройка до гипермаркета "Лента", продлят. Теперь конечно остановкой будет поселок Магистральный.

- Омичи обратились в департамент транспорта с предложением о продлении маршрута №344, который свяжет Магистральный с другими микрорайонами левобережья и городком Нефтяников. Возможность продления схемы движения маршрута мы обсудили с перевозчиком, и приняли совместное решение об изменении схемы движения маршрута с 7 сентября, — рассказал заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.