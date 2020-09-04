В Омске нашли двоих из трех пропавших грибников

Во время похода за грибами в лесах Омской области пропала пенсионерка. Фото: ВКонтакте

Накануне, 2 сентября, в Омской области во время тихой охоты потерялись сразу 3 человека. Все они ушли в лес в разное время и в разных местах. Их поисками занялись поисковые группы и полиция.

Двоих пропавших нашли в тот же день. Мужчина из села Новоягодное вышел из леса к поисковой группе в 100 метрах от того места, где вошел туда. Женщина из Муромцевского района сама дозвонилась до родственников и сообщила, что с ней все в порядке.

А вот поиски третьей пропавшей пока не дали результатов. 74-летнюю омичку Ромашину Надежду Евдокимовну продолжают искать в окрестностях села Рязаны. Накануне, 2 сентября, она вместе с сыном приехала к родственникам в деревню. Они отправились за грибами в лес. Когда сын женщины отлучился, чтобы донести собранные грибы до машины, пенсионерка пропала. Найти ее самостоятельно у омича не вышло, телефон пенсионерка оставила в машине.

- В мероприятиях задействован весь личный состав отдела полиции, а также сотрудники Росгвардии, местные жители и волонтеры из Омска. Планируется задействовать вертолет, - сообщили в пресс-службе полиции о ходе поисков.

Поиски осложняются особенностями местности: густые заросли и много болот. Ночью в лесу опасно из-за активности медведей.

В полиции просят тех, кому что-либо известно о месте нахождения пенсионерки, сообщить в дежурную часть по Муромцевскаму району по телефону 79-32-97.