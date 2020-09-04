Омичу, пнувшему полицейского, грозит до 5 лет колонии

Уголовное дело расследовали в СКР. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конфликт на улице Жукова в Омске разгорелся 1 августа из-за неправильной парковки. Фигурант этого дела заметил авто, заехавшее под запрещающий знак. Он устроил скандал владельцу машины. Утихомиривать ссорящихся мужчин приехал полицейский.

42-летний «правдоруб» сначала оскорблял правоохранителя, а потом и вовсе пнул. Теперь его будут судить за применение насилия в отношении представителя власти.

– Расследование завершено, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.