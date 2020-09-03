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Ирина Солдатова поблагодарила омичей за критику ее работы

По ее мнению, это помогает заметить проблемы
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова считает, что негативные отзывы позволяют полнее понять проблемы.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова считает, что негативные отзывы позволяют полнее понять проблемы.

В период пандемии коронавируса омичи часто критиковали работу омского министерства здравоохранения и его нового главы, Ирины Солдатовой. Раньше чиновница никогда не высказывалась по этоу поводу, но сегодня развернуто объяснила, как воспринимает критику в свой адрес.

- Вы знаете, негатива достаточно много. И, наверное, потому что я не уроженец Омской области. Это, наверное, основное, почему меня сложно воспринимают. Я со многими общаюсь в директе (личные сообщения в Instagram), многим отвечаю, кому-то где-то помогаю. И те, с кем я общаюсь чуть больше и плотнее, понимают, что я такой же живой человек и нацелена на оказание медицинской помощи. И в первую очередь - доктор, а потом - чиновник. Я живая, мне бывает неприятно, - рассказала в интервью 12 Каналу Солдатова. - Но есть большое количество людей, которые поддерживают, понимают мою работу. В негативе есть плюсы. Благодаря некоторым комментариям можно быстрее увидеть проблему, понять ситуацию изнутри, а не на бумаге. Я эти комментарии перевожу и прошу помогать мне решать проблему конструктивно. Я благодарна тем, кто пишет детально, факты. Это помогает мне разобраться в ситуации.