Сироты в Омской области остались на улице

Сироты получили квартиры, в которых просто невозможно жить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черлакском районе Омской области дети-сироты остались без положенного им по закону жилья. В районе для них специально построили многоквартирный дом, но жить в нем нельзя. Его быстро признали аварийным. А новые квартиры взамен аварийных чиновники не предоставили.

– На основании изложенного прокурор Черлакского района обратился в Центральный районный суд с требованием о возложении на министерство имущественных отношений Омской области обязанности по предоставлению иного благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда, отвечающего санитарным и техническим требованиям, пригодного для постоянного проживания, взамен утраченного. В настоящее время исковые требования удовлетворены судом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также в ведомстве возьмут на контроль исполнение решения суда.