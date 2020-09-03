В Омской области ищут трех грибников

Для троих омичей поход за грибами слишком затянулся. Фото: vk.com/omskmushroom

В омской области начался грибной сезон. Многие любители тихой охоты отправляются в лес, чтобы собрать ведерко грибов. Для нескольких жителей Омской области такие походы обернулись печально.

Пресс-служба полиции сообщает, что ведутся поиски трех человек, которые ушли за грибами накануне, 2 сентября, и не вернулись. Тревогу забили родственники потерявшихся.

В Муромцевском районе пропали двое: 60-летняя омичка и 74-летняя женщина из села Рязаны. Женщины ушли в лес за грибами, одна в окрестностях родного села, а вторая недалеко от бывшего кордона "Бергамак".

Еще одного человека потеряли в Знаменском районе. Там ищут 58-летнего мужчину из села Новоягодное, он тоже собирался за грибами.