В Омске машина сбила первоклассника в День Знаний

Школьника после ДТП отправили в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 сентября для юного омича закончилось не радостно. Утром он первый раз отправился в школу, на торжественную линейку, а вечером решил прокатиться на самокате. В это время его и настигла беда.

Как сообщают в пресс-службе госавтоинспекции, ребенка сбили примерно в 16:10. Он пресекал Космический проспект недалеко от перекрестка с улицей Индустриальная, когда его сбил "Шевролет". О состоянии 50-летнего водителя на момент аварии ничего не сообщают, а вто 7-летнему омичу понадобилась медицинская помощь, его увезли в больницу.

Сейчас ведется проверка, в ходе которой будут установлены все причины произошедшего.