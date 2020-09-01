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Происшествия

Житель Омской области насмерть забил мать топором из-за бутылки водки

После всего случившегося отморозок лег спать как ни в чем не бывало
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Обстоятельства этого дела устанавливает Следственный комитет.

Обстоятельства этого дела устанавливает Следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическое происшествие случилось на севере Омской области 27 августа. 26-летний житель Колосовки выпивал дома вместе с приятелем. Проводив собутыльника, он потребовал новую порцию спиртного у пожилой матери. Пенсионерка отказалась выдать сыну-уголовнику бутылку водки, и он зверски расправился с родственницей.

– Подозреваемый жестоко избил мать топорищем, причинив травмы, не совместимые с жизнью, а сам лег спать. Утром он обнаружил, что мать скончалась, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

В отношении убийцы матери возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей».

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