На продаже левого алкоголя омская банда заработала 11 миллионов

Чтобы никто не услышал звона бутылок, злоумышленники громко включали музыку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске полицейские накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Объемы производства были внушительные, каждый день 5 работников успевали намешать и разлить по 5 тысяч бутылок. Чтобы не выдать себя на арендованном складе организатор установил наружнее видеонаблюдение, а во время работы злоумышленники громко включали музыку и компрессор, чтобы другие арендаторы не слышали звона бутылок.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, под видом популярных фирменных алкогольных напитков в цеху разливали этиловый спирт, смешанный с водой и красителем. По оперативным данным за сбыт подделок омичи заработали более 11 миллионов рублей. Всем 6 членам банды предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, после утверждения обвинения прокурором дело передадут в суд.