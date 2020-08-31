В Омске утвердили план развития велодвижения

В ближайшие 4 года в Омске планируют активно развивать велодвижение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие омичи используют его для поездок в магазин, прогулок, чтобы добраться до работы или учебы. Но передвигаться на велосипеде по городу сейчас довольно сложно. В администрации города эту проблему планируют решить аж к 2024 году.

Специальная концепция развития велодвижения, принятая мэрией, предполагает создание комфортных условий для передвижения велосипедистов по городу, строительство специальных дорожек и парковок.

За реализацию проекта будут ответственны сразу несколько департаментов: строительства, городского хозяйства, спорта и экономической политики. По данным исследований ИТП "Град" сейчас велотранспортом пользуется всего 1% жителей Омска, а хотели бы 25%.

Известно, что омский губернатор Александр Бурков давний поклонник езды на велосипеде.