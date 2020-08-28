Синоптики заявили, что лето в Омске уже закончилось

Среднесуточная температура в Омске приблизилась к осенним показателям. Фото: ВКонтакте

В Омске ожидают хорошую погоду на выходных. В город вернется жара и закончатся осадки. Несмотря на это синоптики из Обь-Иртышского УГМС уверены, лето в Омске закончилось еще несколько дней назад.

Как говорят специалисты, переход среднесуточной температуры в регионе к осенним показателям случился еще 19-20 августа. Сейчас этот показатель примерно +15 градусов.

В северные регионы осень пришла еще раньше, 13-14 августа. По оценкам метеорологов это примерно на неделю раньше, чем обычно.

При этом в нескольких регионах наблюдалась почвенная засуха, но быстро закончилась из-за дождей.

- Дождь «смыл» чрезвычайную пожароопасность, которая в течение долгого времени сохранялась на территории Омской области, улучшил ситуацию по запасам продуктивной влаги для посева озимых, - отмечает пользу от недавних дождей начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.