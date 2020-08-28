В Омской области река размыла могилы на старом кладбище

Фото: «Старина Сибирская»

Омские археологи спасли от разрушения несколько десятков могил на кладбище в Большереченском районе. Захоронения старинного погоста 19 века, расположенного на берегу Иртыша, размыло рекой. Местные жители периодически находили в этом месте гробы и человеческие кости. Сотрудники музея-заповедника «Старина Сибирская» совместно с Институтом археологии СО РАН провели спасательные археологические работы на памятнике Евгащино-IV – кладбище бывшей деревни Красный Яр.

Фото: «Старина Сибирская»

– На новую часть кладбища, на безопасное (около 100 м) расстояние от края берега 34 захоронения с площади 34 кв. м, – рассказывают специалисты "Старины Сибирской". – Для них вырыта общая могила, сверху на которой установлен памятный знак. Проводившиеся работы позволили собрать данные о погребальном обряде конца XIX – начала ХХ века. В частности, зафиксирована традиция ставить в погребения горшочки с углями, «греть покойника». Плотность могил была очень высока, зафиксированы случаи, когда одна могильная яма прорезала более раннюю могилу. Глубина могильных ям варьировалась от 40 до 170 см.