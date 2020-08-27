Мэрия запретила строительство многоэтажки возле Крестовоздвиженского собора в Омске

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На публичных слушаниях в очередной раз обсудили строительство многоэтажного дома в границах улиц Рабиновича, Герцена и Третьяковской. Напомним, эта тема периодически поднимается с 2008 года. И, видимо, наконец здесь поставлена точка.

– Во время проведения собрания участников поступили следующие возражения от смежных землепользователей: появление высотного здания закроет обзор на существующий собор и сам процесс строительства может повредить его. При этом смежный землепользователь допускает возможность строительства жилого комплекса на этом месте, но средней этажности, – сообщает пресс-служба омского депархитектуры. – Также размещение еще одного жилого микрорайона на рассматриваемой территории усугубит напряженность в обеспечении детскими садами, школами, парковочными местами и увеличит загруженность дорожного трафика.

С учетом мнения омичей, в мэрии окончательно окончательно запретили строительство многоэтажки на этом участке.