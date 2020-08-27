В Омске восстановили могилу поэта Тимофея Белозерова

Фото: Владимир Казионов (vk.com/omsk)

В Омске практически завершилась работа по восстановлению памятника в месте захоронения поэта Тимофея Белозерова, прославившего своей чудесной лирикой наш город на всю страну. Долгое время могила на Старо-Восточном кладбище находилась в полуразрушенном состоянии. Неизвестные украли оттуда часть памятника. Восстановить его своими силами родные литератора не могли.

И вот сейчас это место снова обрело прежний вид. Кроме того, появился даже указатель к месту захоронения Тимофея Белозерова.

Фото: Владимир Казионов (vk.com/omsk)

– Могила поэта находится не на центральной аллее, поэтому найти ее непросто. Специалисты омских муниципальных библиотек разработали и установили элементы навигации – информационный стенд со схемой расположения захоронения и системой указателей, , – уточнила руководитель общественной организации «Молодежный совет» Алина Гермизеева. – На стенде есть QR-код, отсканировав который можно с помощью GPS увидеть место на карте.

Пресс-служба омской мэрии сообщает, что памятник восстанавливают в рамках проекта «Тимофей Белозеров. Сохраним память вместе!» по инициативе общественной организации «Молодежный совет». На месте захоронения уже укрепили грунт основания под надгробной плитой, покрасили металлическую стелу. Завершит реставрацию траурного ансамбля компания «Дом памяти», которая заменит деревянные кресты на родственных захоронениях и установит новую лавку. К работам приступят в начале сентября.