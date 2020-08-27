Житель Омской области 2 года насиловал дочерей работодателя

Мужчина 2 года держал в страхе двух малолетних девочек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал виновным в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек 32-летнего жителя Марьяновского района Омской области. В ходе следствия было установлено, что мужчина два года совершал сексуальные действия в отношении двух дочерей своего работодателя, которым не было и 14 лет. О происходившем стало известно только в августе 2019, когда девочки решились рассказать все старшей сестре.

По данным пресс-службы следственного комитета, в суде мужчина отрицал свою вину, утверждал, что его оговорили. Но доказательств, собранных в ходе следствия хватило, что бы суд признал подозреваемого виновным. Теперь ему придется провести 3 года в тюрьме, а 14 лет в колонии строгого режима.