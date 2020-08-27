В Омской области от коронавируса скончались еще 4 человека

В Омской области продолжают фиксировать 4 смерти от коронавируса несколько дней подряд.

За прошедшие сутки в Омской области министерство здравоохранения выявило 30 новых случаев заражений коронавирусом. Это на 3 человеке больше, чем вчера. Общее количество заразившихся с начала пандемии составило 9115 человек.

Выздоровели за сутки 107 человек, с начала пандемии число победивших коронавирус достигло 6 614.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. За сутки зафиксировали 4 смерти. Теперь в списках погибших от коронавируса в Омской области 175 фамилий.

Статистика по заболеваемости продолжает показывать стабильное снижение с начала недели. Возможно, это станет достаточным основанием для принятия очередного этапа послаблений на сегодняшнем заседании оперштаба.