Роспотребнадзор настаивает на продлении ряда ограничений в Омске

Штаб собирается разрешить работу многим заведениям, которое до сих пор оставались закрытыми. Фото: Омская Губерния

Сегодня в Омске пройдет заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Губернатор Омской области Александр Бурков уже анонсировал несколько тем, которые точно будут обсуждаться. Это касается в основном бизнеса: разрешат ли полноценно работать кафе, детским игровым комнатам, баням, театрам. Сегодня о бедственном положении заявили и представители кинотеатров. Они опубликовали открытое письмо к губернатру, где попросили разрешить им работать как можно быстрее.

Омские власти решили рассматривать возможность полного снятия коронавирусных ограничений из-за резкого снижения темпов распространения болезни. Об этом заявил глава региона.

В Роспотребнадзоре завили, что не возражают против открытия ресторанов, бань и кинотеатров в Омске. Эти решения там отдали на откуп оперштабу. Однако снимать повышенный режим готовности и отменять требование носить в общественных местах маски в ведомстве считают преждевременным.

- Роспотребнадзор считает целесообразным продлить режим повышенной готовности еще на месяц и, соответственно, масочный режим до конца сентября. Такая мера необходима и на фоне начала эпидсезона по гриппу и ОРВИ. Симптомы схожи, диагностика будет затруднена. Чем дольше население будет применять меры профилактики, тем меньше будет заболевших, - сделали заявление в ведомстве.