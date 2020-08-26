«Нас отрезали от цивилизации!»: В Омске дачники не могут попасть к своим домам

Ограждения установили после ремонта федеральной трассы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в соцсетях жители дачного товарищества "Лювена-Сад", расположенного на Новосибирском тракте, разместили крик о помощи. Многие люди живут там постоянно, каждый день ездят в город на работу, возят в школу детей, а некоторое время назад дорожные рабочие перегородили один из съездов в товарищество дорожными ограждениями. Через некоторое время та же участь постигла и второй съезд.

Местные жители негодуют, у них остался всего одна узкая дорога к поселку, на которой не могут разъехаться даже две легковушки, а в дождь ее размывает. Омичам уже приходится пользоваться добираться через соседние товарищества, но и эти пути, возможно, скоро станут недоступны. Дачникам надоели постоянно проезжающие машины и они начинают ставить шлагбаумы.

- Мы живем в этих домах круглый год с детьми, многие там прописаны. Проблема в том, что к нам не сможет попасть ни пожарная, ни скорая помощь, также будет невозможен вывоз мусора. Никакая техника не сможет сюда подъехать. Да и сами жители тоже не смогут попасть домой, - говорит в видеообращении Егор Орлов, постоянный житель дачного товарищества.