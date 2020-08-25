Омича, державшего в заложниках бывшую жену, отправили в СИЗО

Омич 4 часа держал в заложниках бывшую жену. Освободить ее смогли только с ОМОНом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть не обернулся трагедией для омички визит бывшего мужа. Накануне 10 августа, как сообщает следственный комитет по Омской области, мужчина освободился из заключения, а спустя 10 дней явился к бывшей жене. В состоянии алкогольного опьянения мужчина запер двери квартиры и запретил 52-летней женщине выходить. Так прошло несколько мучительных часов. Чтобы спасти женщину, пришлось вмешаться не только полиции, но и спецотряду Росгвардии.

45-летнего омича задержали. Сегодня в Советском районном суде удовлетворили требование следователя о заключении подозреваемого под стражу на срок 2 месяца. На омича уже завели уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы". Расследование продолжается.