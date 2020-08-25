Омич не сумел починить машину и зарезал ее пожилого хозяина. Фото: Иван ВИСЛОВ

Дикая история произошла возле заправки на улице 7-й Краснознаменной. 72-летний пенсионер, видимо, не мог себе позволить большие расходы, поэтому нашел частника, который пообещал отремонтировать его «ласточку» за копейки.

К указанному сроку горе-мастер не успел привести в порядок двигатель ВАЗа, и назначил встречу клиенту у гаражей возле АЗС. Когда дедушка возмутился безответственностью мастера, тот схватился за нож и четыре раза ударил свою жертву в живот.

Не погнушался 21-летний отморозок и обшарить карманы истекавшего кровью человека. Из найденного у пенсионера кошелька он вытащил 100 рублей и скрылся.

Скорую на место ЧП вызвали сотрудники АЗС, заметившие истекавшего кровью человека.

– Травмы, причиненные пенсионеру, оказались несовместимыми с жизнью. На следующий день после госпитализации он скончался, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – В региональном СУ СК России расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».