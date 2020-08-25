В Омске водитель въехал в супермаркет

От удара о стену магазина у машины помялся капот, но никто не пострадал. Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях запечатлели очередной наезд на продуктовый киоск. Вчера вечером неизвестный на "Ниссане" неудачно заехал за беляшами на остановке городок Водников, а сегодня лихач затормозил об Пятерочку на улице Горячева 8.

Пока Госавтоинспекция не сообщает подробностей, зато ими щедро делятся очевидцы в комментариях. Местные жители сообщают, что мужчина за рулем был сильно пьян. Водитель не пострадал, а вот у машины помяло капот и потек антифриз.

Также в комментариях кто-то предположил, что виной всему могли стать автоматическая коробка передач и автозапуск, а водителя вовсе не было за рулем.