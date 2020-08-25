«Уралвагонзавод» поставит в Омск 24 новых трамвая

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Губернатор Александр Бурков подписал договор о сотрудничестве с гендиректором концерна «Уралвагонзавода» Александром Потаповым.

– В первую очередь это соглашение даст развитие «Омсктрансмашу», а также в целом развитию партнерских отношений региона как с предприятием «Омсктрансмаш», так и со всей корпорацией «Уралвагонзавод», – прокомментировал Александр Бурков. – Можно сказать, что первым шагом реализации этого соглашения будет поставка корпорацией УВЗ в город Омск 24 трамваев. При этом я хочу подчеркнуть – на выгодных условиях. Стоимость контракта составляет 688 млн рублей, но что важно – с пятилетней рассрочкой. Вот это настоящие партнерские отношения, на таких условиях новые современные трамваи мы в стране больше нигде получить не сможем. Контракт, которой компания реализует на территории Омска, – производство 40 – футовых контейнеров – рефрижераторов – это новые рабочие места и налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты. Соглашение предполагает сотрудничество по очень широкому спектру вопросов.