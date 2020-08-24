Дорога-дублер на Левобережье в Омске готова только половину

За 11 месяцев работы по строительству дороги-дублера закончены лишь на половину. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске продолжается строительство дороги дублера для улицы 70 лет Октября на Левобережье. В департаменте строительства рассказали, что работы завершены на 55%. Напомним, что работы начались в октябре прошлого года, а закончиться должны 15 декабря. До окончания строительства осталось всего 4 месяца.

По информации департамента, сейчас подрядчик занимается строительством ливневх канализаций, установкой бордюров на уже готовых участках, также проводят укладку нижнего слоя асфальта. На законченных участках дороги рабочие приступили к посеву травы и высадке деревьев.