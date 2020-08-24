В Омске закрыли магазин из-за нарушений масочного режима

Теперь магазин не будет работать больше месяца. Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

В советском округе Омска закрыли продуктовый магазин. Судебные приставы опечатали павильон на улице Бородина. В магазине продавец обслуживал покупателей без масок и в торговом зале не было необходимых дезинфицирующих средств. Также в павильоне отсутствовали средства для дезинфекции поверхностей и оборудования, не было даже места, где сотрудники могли бы мыть руки.

По информации пресс-службы судебных приставов, решение о закрытии павильона на 45 дней приняли в первомайском районном суде, признав его владельца нарушителем санитарно-эпидемиологических норма.