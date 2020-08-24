В Омской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За сутки в Омской области выявили 44 новых случая COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, видимо, началось долгожданное плато по заболеваемости коронавирусом. После самого тяжелого месяца, когда ежедневно к списку уже зараженных прибавлялись больше сотни новых фамилий, показатели пошли на спад.

Накануне тесты на ковид оказались положительными только у 40 местных жителей, сегодня их число еще меньше - 44 новых зараженных (всего с начала пандемии - 9 043). При этом выздоровели вдвое больше - 110 человек (всего - 6 299). Но смертность от заразы все еще остается высокой - за сутки COVID-19 забрал еще четыре человека (всего - 163).

Территориально новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией распределились так: Омск – 32, Исилькульский, Омский районы – по 3, по одному новому случаю заражения в Москаленском, Кормиловском, Колосовском, Азовском, Одесском и Нижнеомском районах.

Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 1 288 человек. Сняты с учета – 50 284. В омских лабораториях проведено уже 404 512 тестов. За сутки – 2 174, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.