«А мы купаемся в этом»: Омичи сняли на видео, как грязь с дорог сливают в Иртыш

На видео попал момент сброса ливневых стоков в Иртыш. Фото: ВКонтакте

Во время прогулки по Иртышской набережной омичи стали свидетелями ливневых стоков в реку. Черное пятно быстро расходилось от места сброса и очень напоминало нефтяное. Все это жители сняли на видео.

- Вот так сливают грязь с дорог после дождя, а мы здесь потом купаемся, - сетуют неравнодушные авторы поста.

В комментариях многих такое отношение к стокам с дорог не удивило.

- По городу таких сливов больше 20. За последние 10 лет только одну очистную построили на Завертяева, сейчас делают у Горбатого моста и все, - рассказал в комментариях один из наблюдательных омичей.