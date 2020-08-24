Более 70% таксистов в Омске работают нелегально

В омской мэрии планируют ужесточить требования для водителей такси, которые работают через агрегаторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-мэр Омска, Олег Заремба, провел рабочую встречу с крупными агрегаторами такси, представителями таксопарков и ГИБДД в администрации города. Там обсудили повышение безопасности перевозок омичей.

На встрече отметили, что на дорогах города каждый день работают около 10 тысяч такси, и водители только 2,5 тысяч имеют все необходимые документы, чтобы являться перевозчиками. Остальные 7,5 тысяч таких документов не имеют, и по факту не являются перевозчиками. Они просто зарегистрированы в онлайн-сервисах по заказу такси и берут заказы тогда, когда им это удобно. Агрегаторы же при регистрации новых водителей не запрашивают медицинских документов и разрешений.

Госавтоинспекция сообщает, что за 7 месяцев 2020 года произошло 22 ДТП с участием такси, в которых пострадали пассажиры, двое погибли. Мелких аварий было гораздо больше.

- Мы готовы создать условия для того, чтобы сервисы онлайн-заказа такси больше требований предъявляли при регистрации в них водителей. Да, де- юре они перевозчиками не являются, но де-факто именно они сегодня регулируют рынок. И иного пути, кроме как вводить какие-то более жесткие рамки для водителей при регистрации в сервисе, мы не видим, - пояснил вице-мэр Олег Заремба.